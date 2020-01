KKH-Studie : Immer mehr Menschen im Alter sehbehindert

Neunkirchen Makuladegeneration trifft vor allem die Generation 60 plus – Rauchen erhöht das Risiko

Die Erkrankung ist wenig bekannt. Dabei gilt sie als häufigste Ursache für Sehverschlechterung bis hin zur Erblindung im Alter. Die Rede ist von der altersbedingten Makuladegeneration, kurz AMD. Laut Daten der KKH Kaufmännische Krankenkasse nahm die Zahl der 60- bis 89-Jährigen, die an der AMD erkrankt sind, zwischen 2008 und 2018 bundesweit um 21 Prozent zu. Damit waren insgesamt rund 43 000 Versicherte betroffen. Laut der Gutenberg-Gesundheitsstudie sind in Deutschland rund siebeneinhalb Millionen Menschen an der AMD erkrankt. Tendenz steigend. Denn zum einen nimmt die Lebenserwartung der Menschen zu, zum anderen werden die Augen zunehmend belastet – sei es durch Smartphone- und PC-Nutzung oder auch durch erhöhte UV-Strahlung des Sonnenlichts.