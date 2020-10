Landkreis Neunkirchen : Zahl der akuten Corona-Fälle im Kreis steigt weiter

(Symbolbild). Während die sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz an ersten Orten im Saarland bereits über die kritische Makre von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern gestiegen ist, liegt sie im Kreis Neunkirchen noch bei 14,5. Foto: dpa/Marijan Murat

Kreis Neunkirchen Fünf neue Fälle von Covid-19 wurden heute im Landkreis Neunkirchen verzeichnet. Eine Person konnte derweil die Quarantäne verlassen.

Dennoch ist die Zahl der akuten Corona-Fälle im Kreis weiter gestiegen. So gab es am heutigen Freitag, 9. Oktober, fünf neue bestätigte Fälle von Covid-19 im Vergleich zum Vortag. Drei davon stammen aus Ottweiler, jeweils einer kommt aus den Gemeinden Illingen und Merchweiler. Somit sind derzeit 29 Personen im Landkreis Neunkirchen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Die meisten aktiven Corona-Fälle gibt es nach wie vor in der Kreisstadt Neunkirchen und in der Gemeinde Merchweiler, wo derzeit jeweils neun Personen mit dem Sars-CoV2-Virus infiziert sind. Danach folgen Illingen und Ottweiler mit jeweils vier, Schiffweiler mit zwei und Spiesen-Elversberg mit einem akuten Fall. Nur in Eppelborn gibt es derzeit keinen aktiven Corona-Fall.