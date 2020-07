Kreis Neunkirchen : Covid-19: Drei neue Fälle im Landkreis

Der Kreis Neunkirchen meldet drei neue Corona-Infizierte. Foto: dpa/Boris Roessler

Kreis Neunkirchen Drei neue Covid-19-Fälle vermeldete der Landkreis Neunkirchen am späten Mittwochabend. Somit beträgt die Gesamtzahl der bisher erkrankten Personen im Landkreis Neunkirchen 276. Das Kreis-Gesundheitsamt habe zudem am Mittwoch 75 Mitarbeiter einer fleischverarbeitenden Firma in Schiffweiler auf Covid-19 getestet.