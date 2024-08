Kreistag Neunkirchen mit erster Sitzung nach der Wahl SPD und CDU kooperieren im Kreistag

Es sei extra gut geheizt worden, scherzte der alte und neue Neunkircher Landrat Sören Meng (SPD) eingangs der ersten Sitzung nach den Kommunalwahlen. An einem der heißesten Tage des Jahres begrüßte Meng am Donnerstag in einer nicht ganz vierstündigen Sitzung bei „subtropischen Temperaturen“ den neu gewählten Kreistag im Sitzungssaal des Dienstgebäudes in der Saarbrücker Straße. Er freue sich auf die Zusammenarbeit „mit allen“, erklärte Meng, in herausfordernden Zeiten, die auch künftig kaum weniger herausfordernd würden. „Sei es im Bereich unserer Schulen und deren Weiterentwicklung, im Bereich Sicherheit vor Ort, Stichwort Katastrophenschutz, der sozialen Sicherheit, der sozialen Teilhabe und des gesellschaftlichen Miteinanders.“ Der Kreistag sei den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber verpflichtet, „also lassen Sie uns alle zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger zusammenarbeiten“.