Hier baut der Kreis Neunkirchen in den Ferien : Planungen für Stadtmitte-Schule laufen

Dieses Modell für den Neubau der Gemeinschaftsschule Stadtmitte Neunkirchen hat eine Fachjury überzeugt. 2025 soll alles fertig sein. Foto: www.Architektenbuero.lu

Kreis Neunkirchen Der Landkreis Neunkirchen investiert über sechs Millionen Euro in seine Schulen.

Die Kreisverwaltung lässt in diesen Sommerferien wieder einiges in ihren Schulen (zuständig für alle weiterführenden Schulen) und Dienstgebäuden sanieren und neu machen. Größter Einzelposten ist dabei aber keine Handwerker-Leistung, sondern die Planung für ein richtig großes Projekt, das in den kommenden Jahren realisiert werden soll. Rund zwei Millionen Euro stehen im Haushalt des Kreises in diesem Jahr für Planungsarbeiten bereit. Die Gemeinschaftsschule Stadtmitte in Neunkirchen wird neu gebaut. Jetzt haben Architekten und Statiker das Wort. In den Sommerferien 2021 könnte dann mit dem Abriss der alten Schule der Neubau starten, sagt Thorsten Mischo, Chef der Bau-Abteilung. Auf der Zeitachse ist der Einzug ins neue Gebäude für 2025 geplant. Die zweitgrößte Position im Baubudget des Kreises ist schon länger oben mit dabei, wenn es um große Baumaßnahmen geht. Das Technisch-gewerbliche Berufsbildungszentrum Neunkirchen, kurz TGBBZ, ist noch immer Baustelle. Eine Million Euro fließen in 2020 in die Generalsanierung. Alles in allem sind es etwa 6,2 Millionen Euro, die der Kreis aktuell verbaut in seine Schulen. 100 000 Euro fließen zusätzlich in die Sanierung des ehemaligen Schwesternwohnheims in Ottweiler und Büromöbel und weitere Ausstattung in Verwaltungsräumen.

Im Corona-Jahr war natürlich auch bei der Bauverwaltung alles anders als üblich. Landrat Sören Meng berichtet beim Pressegespräch von der hohen Belastung, die auf die Abteilung mit der Pandemie zugekommen war. Zuerst mussten sich die Mitarbeiter der Bauabteilung um die Einrichtungen des Corona-Testzentrums in Ottweiler kümmern. Dann kam der Umzug des Zentrums nach Landsweiler-Reden und der Aufbau des Notfall-Lazaretts, in der Amtssprache „Versorgungszentrum“, das im Notfall insbesondere leichtere Covid-19-Erkrankungen übernehmen und so die Krankenhäuser entlasten sollte. Das Lazarett in der Seminarsporthalle wurde bislang nicht gebraucht. Landrat Meng erläutert, die kleine Halle sei zwischenzeitlich wieder für Vereine freigeräumt worden. Die große Halle hingegen wolle er in der jetzigen Form beibehalten: „Wenn es nach mir geht so lange, bis es einen Impfstoff gibt.“ Meng bleibt Mahner, was die Pandemie anbelangt. Die Bedrohung sei nur scheinbar weg, sagt er, und macht sich Sorgen, wenn Menschen jetzt wieder zu einem unbekümmerten Lebensstil wechseln.

Die Schulschließungen in der Hochphase der Pandemie hatten für die Bauleute des Kreises auch einen positiven Effekt. Mischo: „Wir konnten kleinere Maßnahmen vorziehen, als die Schulen leer waren.“

Beispiele dafür sind die Spülküche der GGS Neunkirchen mit Bodenbelag und Estricharbeiten, die WC-Anlagen des Gymnasiums Ottweiler, Kanalarbeiten am Gymnasium am Steinwald, WC-Anlage in der Förderschule für geistige Entwicklung. Darüber hinaus wurden Lampen sowie einzelne Decken, Böden, Türen, Fenster und Anstriche in Schulen und Dienstgebäude erneuert, sagt der Abteilungsleiter. Sören Meng betont, der Verwaltung sei es wichtig gewesen, die heimische Wirtschaft zu unterstützen bei allen Vergaben, die anstanden. Die Zusammenarbeit mit den Unternehmen habe super geklappt. Firmen arbeiten im Auftrag des Kreises in diesen Wochen an vielen Standorten. Neben dem TGBBZ sind die Handwerker an den Gemeinschaftsschulen Wellesweiler, Spiesen-Elversberg, Illingen und Eppelborn unterwegs. Geld fließt dabei in energetische Sanierungen und den Ausbau von Ganztagsschulangeboten. Am Neunkircher Krebsberg-Gymnasium ist die Generalsanierung des Naturwissenschaftlichen Traktes mit 775 000 Euro veranschlagt. Darüber hinaus ist der Wandelgang der Schule zu sanieren. Auch am Gymnasium Illingen sind die Handwerker unterwegs. Weiteres Geld fließt ins Sozialpflegerische und ins Kaufmännische Berufsbildungszentrum Neunkirchen. Die Förderschule L bekommt ein Multifunktionsfeld.

Darüber hinaus ist die Digitalisierung der Schulen ein wichtiges Thema. Über vier Millionen Euro stehen dem Landkreis zur Verfügung. Sie sollen bis 2024 ausgegeben sein. Auch wenn damit eine hübsche Summe bereitsteht, es werde sicher nicht reichen, erklärt der Landrat. Die Verwaltung hat für die komplexe Aufgabe eigens ein Team zusammengestellt. Die Gemeinschaftsschule Spiesen-Elversberg und das Steinwald-Gymnasium sind die Pilotschulen in Sachen Digitales. An diesen beiden Bildungshäusern will der Kreis Erfahrungen sammeln. Da alle Schulen in der Struktur ihrer Gebäude sehr unterschiedlich seien, sagt Mischo, müssten immer passende Lösungen für die Ausstattung gefunden werden. Das Ziel ist W-Lan in allen Räumen, aber auch gute Verbindungen über Kabel und ausreichend Endgeräte für alle Schule.

Landrat Sören Meng Foto: BeckerBredel