Hüttigweiler : Nach Bränden: Ortsvorsteher Jost fordert Überwachung

Hüttigweiler Ortsvorsteher Guido Jost (SPD) fordert nach den jüngsten Bränden in Hüttigweiler eine Reaktion. Er macht sich für mehr Videoüberwachung und Präsenz von Sicherheitsdiensten stark, wie er in einer Pressenotiz erläutert.

Am 1. Januar um 21.20 Uhr, erläutert der Kommunalpolitiker, wurde der Löschbezirk Ost zu einem brennenden Moped auf den Verzy-Platz alarmiert. Am 3. Januar um 4.13 Uhr brannten dann in unmittelbarer Nähe zum Verzy-Platz, an der Tagespflege der Caritas, zwei Autos ab. Außerdem entstand Schaden am Gebäude der Caritas. „Diese beiden Brände in unmittelbarem zeitlichen und räumlichen Zusammenhang erinnern fatal an eine Brandserie des vergangenen Jahres, an gleicher Stelle. Damals kam es zu drei Brandstiftungen. Ein Pkw an der Tagespflege der Caritas, die Container auf dem Verzy Platz und ein Baum mit Hecke an den Alkonia Stuben,“ schreibt Ortsvorsteher Jost in der Mitteilung.