Mundartbühne Illingen Mundartbühne geht auf eine Beutesuche in der Seniorenresidenz

Karten für die beiden Aufführungen in der Illipse in Illingen am Samstag, 13. April, 20 Uhr, und am Sonntag, 14. April, 19 Uhr, gibt es bei www.ticket-regional und bei Buch & Papier Klein, Hauptstraße 20 in Illingen. Eintrittspreise betragen für Erwachsene zwölf Euro, für Kinder acht Euro.