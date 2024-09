Ärger wegen Heimatverein Hüttigweiler Guido Jost weist Vorwürfe vonseiten des HVV zurück

Auf diese Vorwürfe hat Guido Jost in einer Stellungnahme reagiert. „Die Kommunikation zwischen Heimat- und Verkehrsverein und dem Ortsrat Hüttigweiller wurde vom Vorsitzenden Philipp Weiskircher systematisch zerstört“, sagt Jost darin. Zunächst wolle er trotz aller Widrigkeiten den ausgeschiedenen Mitgliedern des HVV-Vorstandes für deren Tätigkeit zum Nutzen des Ortes danken. Doch einige Aussagen, die von dessen Seite getätigt wurden, seien nicht korrekt. „So beklagt sich Herr Weiskircher über die fehlende Kommunikation zwischen HVV und dem Hüttigweiler Ortsrat. Diese hat er zerstört. Er hat darauf bestanden, dass die Gemeinschaftsveranstaltung ’Eicherttreff‘, die zusammen von den beiden Gremien durchgeführt wurde, nicht mehr gemeinsam laufen durfte“, so Jost. Abwechselnd hätten Ortsrat und HVV daher die Veranstaltungen durchführen müssen. „In der letzten Mitgliederversammlung des HVV am 20. Juni ließ er (Philipp Weiskircher, Anm. d. Red.) rechtswidrig die Zusammensetzung des Vorstandes ändern, indem er die beiden Vertreter des Ortsrates mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand entfernte“, legt Jost nach. Seit 50 Jahren seien immer zwei Vertreter des Ortsrats Mitglieder im Vorstand des HVV gewesen. „Sich dann über mangelnde Kommunikation zwischen den Gremien zu beschweren, ist einfach nicht korrekt“, findet der Ortsvorsteher, und wirft Weiskircher vor: „Mit seiner negativen Öffentlichkeitsarbeit hat er unserem Ort sicherlich keinen Gefallen getan.“