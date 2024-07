Für was steht die neue Wählergruppe in Illingen? Jetzt wird es ernst für UGKM in Illingen

Politikverdrossenheit? Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien? Rückzug ins Private? Eine gesellschaftliche Entwicklung, der sich die neue Wählergruppe „Unsere Gemeinde kann mehr“, abgekürzt UGKM, entgegenstellen will. Mit großem Erfolg. Denn bei der Kommunalwahl am 9. Juni konnte UGKM auf Anhieb das Vertrauen von 1412 Wählerinnen und Wählern gewinnen. Die 15,10 Prozent der Stimmen bedeuten, dass die Wählergruppe mit fünf Mitgliedern in den 33-köpfigen Gemeinderat Illingen einzieht, der sich am Montag, 15. Juli, um 18 Uhr in der Illipse konstituiert.