Illingen/ Wustweiler Illingen: Wustock-Ära endet mit Abschiedskonzert

„Eine Ära geht zu Ende“, bedauert das Wustock-Team und lädt zu einem Abschiedskonzert am Samstag, 5. Oktober, 19 Uhr in die Illipse (Einlass ab 18 Uhr). „Dann wollen wir noch einmal mit unseren Wustock-Freunden gemeinsam Musik hören, feiern und in Erinnerungen an die schönen Festivals der vergangenen Jahre schwelgen.“ Im Juni 1997 gab es das erste Benefiz-Festival, es folgten 16 weitere. Insgesamt spendete das Wustock-Team rund 206 186 Euro an Organisationen und Institutionen. „Eine Bilanz, auf die wir alle – Helfer, Musiker, Sponsoren, Gäste, unterstützende Hilfsorganisationen, Gemeinde Illingen und das gesamte Wustock-Team – sehr, sehr stolz sein können und dürfen“, stellen Andreas Biehler, Dieter Schwarz, Rigo Zimmer und Manfred Lahr während einer Pressekonferenz heraus.