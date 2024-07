Sorgen um die Energiebilanz Illingen: Geplante Häuser werfen viel Schatten

Axel Presser und seine Ehefrau Tanja Presser-Recktenwald wohnen in einem Niedrigenergiehaus in der Melkertswiese. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung im März 2024 den Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanverfahrens „Wohnpark Am Galgenberg“ im beschleunigten Verfahren gefasst, wodurch das Anwesen der Familie Presser und weitere drei Häuser von Anwohnern tangiert sind.