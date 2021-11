Aktion Wirte und Geschäfte Heiligenwald : Es ist wieder Zeit für Wunschzettel in Heiligenwald

Heiligenwald In vielen Gaststätten und Geschäften stehen Weihnachtsbäume mit Wunschzetteln von bedürftigen Kindern. Kunden können die Weihnachtswünsche erfüllen.

Schon zum 14. Mal sind wieder in den Gaststätten vieler Heiligenwalder Wirte Weihnachtsbäume mit Wunschzetteln aufgestellt. Auch in diesem Jahr beteiligen sich Lokalitäten und Geschäfte in Landsweiler und Stennweiler, sowie Geschäfte und Lokale aus Heiligenwald an dieser Aktion. Außer in den bekannten Heiligenwalder Lokalen, Jägerhof, Bürgerhaus, Restaurant Maharaja, Restaurant Ratsschänke, Dervis, Jahnturnhalle, Bickelmann, Blauer Stern und Restaurant Monning kann man auch im Restaurant Akropolis in Stennweiler, bei Kaffee- und Backwaren Götzinger und im Kosmetikstudio Münch in Landsweiler, Wunschzettel bekommen, wie die Wirte melden. Weiterhin gibt es Wunschzettel in den Heiligenwalder Geschäften: B&B Optik, Claudis Schreibwaren, Kosmetikstudio Anja, Blumenkorb Schmidt, Tabaklädchen Zorn und in der Thomas Mann Apotheke.