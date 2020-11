Weihnachtswunschaktion : Kein Kind soll ohne Geschenk sein

Illingen Die Weihnachtswunschaktion der Illinger Stiftung für Bürger hofft auf viele Geschenkespender.

(red) Die Illinger Stiftung für Bürger will Kinderaugen leuchten sehen – auch in Corona-Zeiten. „Weil wir Christtagsfreude schenken und teilen wollen. Deshalb hat die Stiftung die Weihnachtswunschbaum-Aktion gestartet.“ Das hat Bürgermeister und Stiftungsvorsitzender Armin König mitgeteilt. Adressaten sind Familien, die aus finanziellen Gründen keine Weihnachstgeschenke kaufen können. Meist Familien, die auch Kundinnen und Kunden der Tafel sind. „Wir haben Wunschzettel der Kinder angenommen und gelistet. Natürlich wissen wir, dass darunter auch unerfüllbare Träume sind. Aber viele Wünsche können sicher auch erfüllt werden“, so König.