Verärgerung im Gemeinderat Warum es in Illingen auf lange Sicht keinen Glasfaserausbau geben wird

Die gute Nachricht vorab: In der jüngsten Sitzung des Illinger Gemeinderates wurden alle Beschlüsse einstimmig gefasst. Für die schlechte Nachricht war am Mittwochabend in der Illipse ein Vertreter der Deutschen Glasfaser zuständig. Pascal Münz war auf Antrag der SPD-Fraktion erschienen, um die Ratsmitglieder über den Sachstand des Glasfaserausbaus in der Gemeinde zu informieren. Wobei von einem Ausbau keine Rede ist, denn auch in diesem Jahr wird mit dem Ausbau nicht begonnen. Oder wie Münz es ausdrückte: „Es wird 2024 keinen Tiefbaustart geben. Das liegt nicht an uns, sondern an den Baupartnern.“