Wanderwegefest Streifzug durch Land und Küche im Illtaler Land

Das Illtaler Land tischt auf – beim Kulinarischen Wanderwegefest zwischen Eppelborn-Bubach und Illingen. Am Samstag, 9. September, veranstaltet der Verein IlltalerLand ein kulinarisches Wanderwegefest zwischen Eppelborn-Bubach und Illingen. An der 20 Kilometer langen Wanderstrecke zwischen dem Bahnhof Bubach und der Burg Kerpen in Illingen werden an verschiedenen Stationen kulinarische Spezialitäten zu moderaten Preisen angeboten.