Wandertipps : Auf Schusters Rappen Natur genießen

Stennweiler Wanderwart Wilfried Baltes vom Ski- und Wanderverein „Nordsaar“ Stennweiler empfiehlt Routen in der Region.

Ob Richtung Welschbach, Hüttigweiler, Schiffweiler, Ottweiler oder Mainzweiler – von Stennweiler aus hat man nach seinen Worten verschiedene Möglichkeiten zum Wandern. Als Ausgangspunkt der Touren empfiehlt Baltes immer den Parkplatz am Ende der Waldstraße in Stennweiler. Von hier aus kann man über den Römerweg gehen, am früheren Stülze Hof vorbei, über den Strietberg, links zur Gellerbach wieder zum Ausgangspunkt durch den Stennweiler Wald. Wer eine etwas längere Strecke bevorzugt, kann die Stecke von der Gellerbach durch die Ottweiler Altstadt und dann zurück durch den Stennweiler Wald nehmen.

Eine weitere Route verläuft vom Parkplatz durch den Wald über die Mutzweiler Spitz Richtung Mainzweiler am Faulenberger Hof mit Hühnerfarm und Obstbrennerei vorbei. Den Rückweg können die Wanderer alternativ am Berghof oder am Kastanienhof vorbei Richtung Fischweiher und Kiesgrube bei Welschbach nehmen. Von dort geht es am Hubertushof vorbei durch den Stennweiler Wald zurück zum Parkplatz. Wer möchte, kann auch vom Parkplatz an der Mutzweiler Spitz vorbei über die Höhe nach Mainzweiler wandern, Richtung Stennweiler Wald durch den Kaisergarten gehen und so wieder zum Ausgangspunkt gelangen.