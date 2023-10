Galerie Alte Lateinschule Auch unbekannte Werke sind zu entdecken

Axel Schikorski, stellvertretender Ortsvorsteher von Wustweiler, erzählte, dass ein Spaziergänger ihn auf das Sgraffito an der Giebelwand der früheren Grundschule in Wustweiler aufmerksam gemacht habe. Das war die Initialzündung, dass man sich in der Gemeinde Illingen intensiv mit dem etwas in Vergessenheit geratenen Neunkircher Künstler Walter Bernstein (1901 bis 1981) beschäftigte. Unter anderem wurde sein Sgraffito mit den Kindern, die Drachen steigen lassen, neu erschaffen (die SZ berichtete).