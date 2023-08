Serie Landwirte im Landkreis Neunkirchen Sie kennen jede ihrer 200 Milchkühe mit Namen (mit Bildergalerie)

Ida ist ein freundlicher Hund. Und ein wohlerzogener. Beim SZ-Besuch auf dem Waldhof in Hirzweiler trottet er ordentlich über den Weg statt quer über die Wiese und kommt vorbei, um zu begrüßen und sich ein paar Streicheleinheiten abzuholen. Dann hat die Hundedame Wichtigeres zu tun: Die Frau des Hofes, Monique Weber, ist zusammen mit der 14-jährigen Tochter Kathie unterwegs und da gilt es den Blick von der Höhe über die weite Ferne schweifen zu lassen, um auch bloß nicht die Rückkehr zu verpassen. Derweil führt der Herr des Hofes, Frank Weber, in die Geschichte ein. Dabei: Herr des Hofes stimmt nicht mehr so ganz. Seit diesem Jahr handelt es sich beim Waldhof um eine GbR, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, bestehend aus Frank Weber, seiner Frau Monique und Sohn Paul.