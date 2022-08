Veranstalter spricht von „Traum-Lineup“ : Festivalstimmung an der Burg in Illingen (mit Bildergalerie)

Foto: Wolfgang Köhler 8 Bilder Künstler beim Burg-Open-Air in Illingen

Illingen Vier Konzertabende in fünf Tagen stehen bei der Open-Air-Reihe vom 17. bis 21. August auf dem Programm.

Keine Frage, Konzerten unter freiem Himmel wohnt ein besonderer Charme inne. Auch an Orten, die von Natur aus gar kein Festivalgelände sind. In ein solches aber verwandelt sich einmal mehr der Vorplatz der Burg Kerpen in Illingen. Gleich mehrere Künstler treten dort auf. Tom Schwarz spricht von einem Traum-Lineup.

Das hat der Inhaber von Car Concerts für das mehrtägige Burg-Open-Air zusammengestellt, das er in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Illingen und der Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen veranstaltet. Vom 17. bis 21. August waren zunächst fünf Konzertabende geplant, jetzt sind es vier. Wobei sich an der Zahl der auftretenden Musiker nichts verändert hat. „Aus organisatorischen Gründen mussten wir den Auftritt von Tom Gregory, der eigentlich für Donnerstag terminiert war, auf Sonntag verlegen“, erklärt Eventprofi Schwarz. Das bedeutet, dass die Besucher am 21. August zusätzlich zu Max Giesinger und dem Duo Oh Brother auch noch Tom Gregory live erleben können. „So entsteht allein an diesem Tag ein schönes, kleines Festival“, sagt Schwarz. Als Ausklang der Open-Air-Reihe.

Info Überblick: Wer tritt wann auf? Das Burg-Open-Air, veranstaltet von der Eventagentur Car Concerts in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Illingen und der Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen, steigt vom 17. bis 21. August auf dem Burgvorplatz in Illingen. Mit Ausnahme des Donnerstags wird jeden Abend eine Show geboten. Es treten auf. Mittwoch, 17. August, 20 Uhr: Peter Maffay Freitag, 19. August, 19 Uhr: Gentleman und Joris Samstag, 20. August, 20 Uhr: Michael Patrick Kelly Sonntag, 21. August, 18 Uhr: Max Giesinger, Tom Gregory und Support Oh Brother Präsentiert werden die Konzerte von SR1 sowie das Peter-Maffay-Konzert von SR3. Tickets und weitere Informationen gibt es im Internet: www.burg-open-air.de

Diese beginnt gleich zum Auftakt mit der aufwendigsten Show: Denn am Mittwoch, 17. August, tritt Peter Maffay mit seiner Band auf. Es ist ein exklusives Warmup-Konzert vor der großen Arena-Tour, die wenige Tage später beginnt. Die Bühne, so berichtet Schwarz, ist mit großen LED-Wänden ausgestattet. Davor gibt es verschiedene Besucherzonen, überwiegend mit Stehplätzen, aber auch eine Sitzplatz-Tribüne. 5000 Personen finden in dem Areal Platz. Der Veranstalter geht davon aus, dass das Peter Maffay-Konzert ausverkauft sein wird. Aktuell gibt es noch Restkarten.

Gleiches gilt auch für den Open-Air-Freitag, 19. August, an dem Reggae-Künstler Gentleman und Sänger Joris auftreten, für das Konzert von Michael Patrick Kelly am Samstag, 20. August, und für das Festival mit Giesinger, Gregory und Oh Brother am Sonntag, 21. August. „Wer dabei sein möchte, sollte sich noch schnell Tickets im Vorverkauf sichern“, sagt Schwarz. Es ist Rat und Bitte zugleich. Denn es vereinfache den Ablauf eines Konzertabends, wenn die Verantwortlichen mit einer bestimmten Besucherzahl rechnen können und sich nicht plötzlich Hunderte an der Tageskasse drängen. Das wirke sich beispielsweise auf den Einlass und die Parksituation aus.