An Illinger Fortuin-Schule : Bienenstöcke zerstört: Zehntausende Bienen fanden den Tod

Illingen Die Imker sind fassungslos.

Den Tod von Zehntausenden Bienen haben noch unbekannte Täter auf dem Gewissen. Es handelt sich um die Tiere, die in den vier Bienenstöcken der Illinger Fortuin-Schule betreut wurde. Wie der Kreisverband der Imker mitteilt, sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 21. auf 22. Januar, die vier Bienenstöcke in brachialer, sinnloser Weise von ihrem Bock gestoßen worden. Die jeweils drei Zargen einer Beute, so die Schule, verteilten sich einzeln auf dem Gelände, zerbarsten zum Teil und katapultierten die vier Bienenvölker, etwa 50 000 bis 60 000 Bienen, gnadenlos aus ihrem „warmen Nest“ zwischen den Waben in die Kälte der Nacht in den unausweichlichen Tod.