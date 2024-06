VfB Hüttigweiler VfB Hüttigweiler ist einer von zwei besonderen Clubs

Der VfB Hüttigweiler ist nicht nur Meister der Fußball-Kreisliga A Ill-Theel geworden. Die Mannschaft hat die Spielzeit 2024/2025 auch ohne Niederlage beendet. Dies gelang neben dem VfB nur noch einer weiteren saarländischen Herren-Mannschaft – dem FV Fischbach in der Bezirksliga Saarbrücken. „Da sind wir auf jeden Fall stolz drauf“, sagt VfB-Trainer Peter Müller. „Wir hätten sogar das einzige Team mit einer komplett weißen Weste werden können. Bei unserem einzigen Unentschieden, dem 1:1 gegen die FSG Schiffweiler-Landsweiler III, hatten wir jede Menge Pech.“ Allzu viel darüber klagen will der Übungsleiter aber nicht: „Dafür hatten wir auch in anderen Partien ein wenig Glück.“