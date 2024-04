Benefiz-Aktion Illingen: Gelegenheit für Wintersport-Fans

Sie sind die Superstars des Skisprung-Weltcups, Olympiasieger, Weltmeister, Weltcupgewinner, Vierschanzentournee-Sieger: Stefan Kraft, Andreas Wellinger, Ryoyu Kobayashi, Peter Prevc, der jetzt seine Weltmeisterkarriere beendet, Karl Geiger, David Kubacki, Michael Hayboeck und Philipp Raimund. Sie und die gesamte Vierschanzentournee-Elite haben in beim Weltcup-Springen in Oberstdorf ihre Autogramme für eine besondere Wohltätigkeits-Aktion auf eine offizielle DSV-Skihose, ein Trikot und in ein DSV-Teambuch der Olympischen Spiele Pyeongchang geschrieben.