Vernissage in Illingen Eine Kunst immer jenseits der Symbolik

Der Illinger Galeristin Ingeborg Besch ist es, nicht zuletzt unter Mitwirkung von Kurt Bohr, früherer Staatssekretär und Saarland Sport-Toto Direktor, gelungen, Thomas Wojciechowicz, einen der wichtigsten saarländischen Künstler, in ihre Galerie in der alten Lateinschule zu holen. „Er war immer einer unserer Besten“, sagte sie bei der Vernissage am Sonntag. Der 70-jährige Künstler zeigt in Illingen Skulpturen und Enkaustik. Unter Enkaustik versteht man eine Maltechnik, bei der in Wachs gebundene Farbpigmente heiß auf den Maluntergrund aufgetragen werden.