Unfall : Beifahrerin muss mit Blaulicht ins Krankenhaus

Merchweiler Bei einem Unfall mit einem Kastenwagen hat sich die Beifahrerin auf einem Motorrad zwischen Bildstock und Merchweiler schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Bildstock und Merchweiler am Dienstag, 7. September, ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 54-jährige Losheimerin war die Beifahrerin auf einem Motorrad. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 56-jährige Fahrer der Suzuki aus Richtung Bildstock kommend in einen Kreisel auf der L 112 und einmal ganz herum fahren, um ihn aus der selben Ausfahrt wieder zu verlassen, als er um 16.02 Uhr bemerkte, wie der Kastenwagen eines 32-jähirgen Neunkirchers samt Anhänger im Kreisel plötzlich links auf gleicher Höhe fuhr. Um nicht mit ihm zusammenzustoßen, bog er in die erste Ausfahrt Richtung Merchweiler ab. Das tat aber auch der Ford Sprinter. Beide stießen zusammen, und das Motorrad krachte zu Boden. Die verletzte Beifahrerin musste mit Blaulicht ins Krankenhaus.