Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Unfall am Freitag in Welschbach sind vier Personen verletzt worden, an den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Der Unfall ereignete sich auf der Landstraße L 141 zwischen Welschbach und Stennweiler. red