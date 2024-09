Verein Illtaler Land Überall war der Tisch reich gedeckt

Ulrich Bost, Andreas Weber und Ralf Kuntzer nutzen seit Jahren das Wanderangebot, bei dem man bestens durch die Natur geleitet wird. „Wir sind am Pfarrheim in Illingen gestartet und wollen die 20-Kilometer-Strecke bis zum Schluss wandern. Wir sind jedes Jahr dabei. Es macht viel Spaß, durch die schöne Natur zu wandern und überall die Kostproben an den einzelnen Stationen zu probieren.“