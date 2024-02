Neuwahlen Vorstand Dieter Mohr an der VdK-Spitze bestätigt

Auf eine positive Bilanz verwies am Samstagmittag im Bürgerhaus Heiligenwald im Rahmen des Kreisverbandstages der Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes Neunkirchen, Dieter Mohr. „Wir haben im Kreisverband im abgelaufenen Berichtszeitraum viel für unsere Mitglieder erreicht. Das Gleiche gilt auch für die mehr als 200 Vorstandsmitglieder in den 24 Ortsverbänden im VdK-Kreis Neunkirchen.“ Dabei zählten neben den umfassenden Beratungsterminen auch viele Vor-Ort-Veranstaltungen. „Unter dem Motto ,Der VdK vor Ort’ waren wir jedes Jahr in den Krankenhäusern im Landkreis Neunkirchen mit Informationsständen vertreten“, so Kreisverbandsvorsitzender Mohr. Durch die ausgeprägte Präsenz vor Ort konnten die Mitglieder individuell bestens beraten und unterstützt werden. Aber auch auf der Geschäftsstelle des VdK-Kreisverbandes fanden im Berichtszeitraum der letzten vier Jahre über 1200 Beratungsgespräche statt.