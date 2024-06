Interview mit der Vorsitzenden des VdK Deutschland „Regierungen müssen Armut mit aller Kraft bekämpfen“

BENTELE Eine unserer wichtigsten Forderungen ist, dass wir die Armut bekämpfen wollen und dabei die Bundesregierung und die Landesregierungen auffordern, das mit aller Kraft zu tun. Jede vierte Rentnerin bei uns ist armutsgefährdet. Aber wir haben nicht nur viele alte Menschen, sondern auch fast drei Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland, die von Armut bedroht oder betroffen sind. Das sind erschreckende Zahlen. Die wachsende Armut hat natürlich auch viel mit der ungleichen Verteilung des Geldes zu tun. Einige wenige werden immer reicher und andere können sich die gestiegenen Kosten für Lebensmittel und Mieten kaum noch leisten. Ein riesiges VdK- und gesellschaftliches Gerechtigkeitsthema ist auch die Bürgerversicherung, zum Beispiel die Krankenversicherung für alle, nicht mehr getrennt als gesetzliche und private. Wir fordern auch, dass alle Menschen, die erwerbstätig sind, in die Rentenversicherung einzahlen. Auch die Abgeordneten in den Parlamenten und die Selbstständigen. So wäre die Finanzierung der Sozialversicherungen auf mehr Schultern verteilt.