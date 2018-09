später lesen Polizei meldet Polizei sucht zwei Unfallflüchtige Teilen

Zwei Fälle von Unfallflucht meldet die Polizeiinspektion Illingen. Der erste ereignete sich am Freitag zwischen 16 und 19 Uhr in der Straße Auf der Schies in Hüttigweiler. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit einem dort auf einer Parkfläche abgestellten grauen Audi A6.