Belohnung ausgesetzt : Unbekannte verschmieren Hüttigweiler Schutzhütte mit Nazisymbolen

Hüttigweiler Sichtlich geschockt zeigte sich der Hüttigweiler Ortsvorsteher Guido Jost, als ihm zugetragen wurde, dass die Schutzhütte auf dem Weiersbrunnenberg mit Nazizeichen und dem Satz „Arbeit macht frei“ verschandelt wurde.

An der als Bürgerprojekt erstellten Hütte sind die Zeichen deutlich sichtbar am Türstock angebracht. „Wer so etwas macht, der kann nicht wissen, dass dies über dem Eingang von KZs stand“, sagte Jost. Zwischenzeitlich hat er die Schmierereien wieder entfernt.