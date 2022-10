Nachfolger für Uchtellfanger Gemeindepfarrer Reinhold Wawra gesucht : Ein Projektmensch erntet Lob und Dank

Pfarrer Reinhold Wawra (links) wurde am Sonntag von Superintendent Markus Karsch entpflichtet. Foto: Engel

Uchtelfangen In einigen Grußworten klang es an, eine Ära sei zu Ende gegangen. Und es stimmt, wenn eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens nach dreieinhalb Jahrzehnten engagierten Wirkens in den Ruhestand tritt, kann von einer Ära gesprochen werden.