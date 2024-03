Weihnachten fiel aus, jetzt also Ostern Uchtelfangen: Ostermarkt in der Kreativwerkstatt

Der Zuspruch zu den sehr unterhaltsamen, anregenden und abwechslungsreichen Ausstellungen in der Kreativwerkstatt ist stets groß, von weit her kommen die an schönen Dingen interessierten Menschen in die geräumige Werkstatt. Die Weihnachtsausstellung habe man ausfallen lassen, so Zewe, dafür wurde die Osterausstellung um so intensiver vorbereitet.