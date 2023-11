Basketball Wikinger sind nach der Pause nicht mehr zu bremsen

Eine Halbzeit lang erlebten die etwa 170 Zuschauer im Illinger Schulzentrum am vergangenen Samstag ein ausgeglichenes Saar-Derby in der Basketball-Oberliga. Die favorisierten Korbjäger des TV Illingen besaßen zwar von Beginn an leichte Vorteile, die Gäste vom Aufsteiger TuS Ensdorf hielten aber beherzt dagegen und durch starke Phasen den Anschluss. Ein Dreier von Simon Mohr, der mit der Sirene den 42:36-Halbzeitstand markierte, war aber der Fingerzeig dafür, was in der zweiten Halbzeit folgen sollte. Da waren die Illinger Vikings vom Aufsteiger nicht mehr zu bändigen, schenkten den Ensdorfern insgesamt 13 Dreier ein und durften am Ende einen klaren 95:63-Erfolg bejubeln.