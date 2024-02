Basketball Wikinger halten nur eine Halbzeit lang mit

Die Voraussetzungen vor dem Heimspiel des TV Illingen in der Basketball-Oberliga hätten kaum gegensätzlicher sein können: Während die Gastgeber die Bürde von fünf Niederlagen in Folge in das Duell mit der SG Lützel-Post Koblenz II nahmen, machte die zweite Mannschaft des Zweitligisten mit fünf Siegen in Folge im Gepäck ihre Aufwartung und hatte mit Oluwadamilola Ade-Eri (18 Zähler) und Tevin Schnabel (sieben) zwei Akteure des erweiterten Zweitliga-Kaders mit an Bord. Gegen diese Übermacht verkauften sich die Gastgeber am Samstag vor etwa 150 Zuschauern im Illinger Schulzentrum eine Halbzeit lang teuer – am Ende setzte es mit 63:85 (28:30) aber die sechste Niederlage in Serie.