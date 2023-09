Basketball-Oberliga Kleine Einbrüche bremsen Vikings nicht

Nach der 67:71-Heimniederlage zum Saisonstart gegen den 1. FC Kaiserslautern haben sich die „Wikinger“ in der Basketball-Oberliga erfolgreich zurückgemeldet: Mit einem am Ende klaren 83:70 (40:33)-Erfolg verbuchten die Korbjäger des TV Illingen am Sonntag bei Aufsteiger VT Zweibrücken ihren ersten Sieg in der neuen Runde. „Wir haben uns 40 Minuten an unseren Plan gehalten, das Spiel schnell zu machen“, nannte Vikings-Trainer Jens Rückert den Schlüssel zum Erfolg. Gegen den körperlich überlegenen und daher unter dem Korb stärkeren Liga-Neuling sollte durch permanentes Tempospiel am Ende der Kraftvorteil den Ausschlag geben – und so kam es letztlich auch.