Basketball-Oberliga „Gute Spielzüge, einfache Abschlüsse“

Die Oberliga-Basketballer des TV Illingen haben sich nach zwei Niederlagen in Folge mit einem wichtigen Erfolg zurückgemeldet: Am vergangenen Samstag feierten die Vikings im Gastspiel beim amtierenden Vizemeister MJC Trier mit 65:46 (29:22) einen souveränen Start-Ziel-Sieg und rückten dadurch mit nun je vier Siegen und Niederlagen im Tableau wieder vor auf Rang sechs. „Trotz einiger Schwächen, vor allem im Rebound und im Offensivspiel, haben wir eine insgesamt starke Teamleistung mit wenig unnötigen Ballverlusten gezeigt. Alle Spieler haben zum wichtigen Sieg beigetragen“, sagte TVI-Trainer Jens Rückert. Seinem Team kam in der Römerstadt zugute, dass Trier mit Antero Graser auf seinen größten Spieler und besten Punktesammler (16,3 Zähler im Schnitt) verzichten musste. „Dadurch war umso mehr klar, dass für uns etwas drin ist. Der Gegner hatte zwar erneut Größenvorteile, die waren aber diesmal nicht ganz so ausgeprägt wie in anderen Spielen“, erläuterte Rückert. Wegen der generellen Probleme beim Gewinn von zweiten Bällen war der Argentinier Inaqui Mariezcurrena mit 14 Rebounds (dazu sieben Punkte) so etwas wie der heimliche Sieggarant der Wikinger.