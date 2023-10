Basketball-Oberliga Platzt der „Heimknoten“ im Saarderby?

Es ist in dieser Saison das einzige Saar-Derby in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar – und für Jens Rückert, den Trainer des gastgebenden TV Illingen, kann dabei nur eine Devise für seine „Vikings“ gelten: „Das ist ein Spiel, das wir vor Heimpublikum unbedingt gewinnen müssen, wenn wir auch nächste Saison in der Oberliga antreten wollen“, sagt der TVI-Trainer vor dem Duell an diesem Samstag zu Hause gegen Aufsteiger TuS Ensdorf (18 Uhr, Schulzentrum Illingen).