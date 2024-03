Basketball Heimkrimi als krönendes Ende der Oberliga-Saison

Die Begeisterung stand den Basketballern des TV Illingen nach ihrem letzten Spiel in der Oberliga ins Gesicht geschrieben. Vor gut 250 Zuschauern im heimischen Schulzentrum zeigten die Vikings zum Saisonabschluss eine starke Leistung in einer an Dramatik kaum zu überbietenden Partie: Nach einem packenden Schlagabtausch rangen die llinger Korbjäger den Tabellenfünften TSG Heidesheim nach Verlängerung mit 90:87 (78:78, 36:40) nieder und feierten ihren zehnten Saisonsieg. Bei zwölf Niederlagen beenden die Vikings die Runde auf dem achten Platz – das Ziel Klassenverbleib hatten sie bereits vor dem letzten Heimspiel perfekt gemacht (wir berichteten).