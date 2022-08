Tischtnnisfreunde Illtal : Herren der TTF Illtal steigen in die Oberliga auf

Illingen Drei Tischtennis-Mannschaften der Illtaler sind in der vergangenen Spielzeit Meister geworden.

(red) In der abgelaufenen Saison haben gleich drei Tischtennis-Mannschaften der TTF Illtal die Meisterschaft errungen. Die Herren I sicherten sich den Titel in der Verbandsoberliga Saar/Pfalz und steigen in die Oberliga Südwest auf. Die Herren IV treten nach der Meisterschaft in der Kreisklasse Nord künftig in der Kreisliga an. Und die Senioren I feierten nach dem Titelgewinn in der Landesliga gar den zweiten Aufstieg in Folge. Sie schlagen kommende Runde in der für sie höchstmöglichen Spielklasse – in der Saarlandliga – auf.