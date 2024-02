Tischtennis Keine Chance ohne die zwei Top-Spieler

Die Nummer eins spielte bei der WM, die Nummer zwei war krank: Im Hinspiel waren die TTF Illtal im September noch optimal in die Saison in der Tischtennis-Regionalliga Südwest gestartet. Sie gewannen das Aufsteigerduell beim VfR Birkmannsweiler mit 6:4. Im Rückspiel am Samstag in Uchtelfangen waren sie ohne ihre Top-Spieler chancenlos. Gegen den Tabellenzweiten gab es eine 1:9-Klatsche. „Nachdem auch Aaron Vallbracht krankheitsbedingt kurzfristig ausfiel, war eigentlich klar, dass für uns wenig zu holen sein würde“, sagte Illtals Jan Limbach nach dem Aufsteigerduell.