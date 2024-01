Tischtennis Warum es ein verrücktes Hin und Her war

Die TTF Illtal waren im Saar-Derby am Sonntag auf Revanche aus. Am 3. Dezember hatte der Aufsteiger das Hinspiel in der Tischtennis-Regionalliga beim TV Limbach mit 4:6 verloren. Im Rückspiel wollte der Tabellenvierte den Spieß umdrehen – was nicht ganz gelang. Die Gastgeber mussten sich vor 60 Zuschauern in Uchtelfangen mit einem 5:5 begnügen.