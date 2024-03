Tischtennis TTF Illtal erobern mit einem Kantersieg Rang drei

Das kam in dieser Deutlichkeit unerwartet: Die TTF Illtal haben am Sonntag mit einem 10:0-Kantersieg gegen die DJK Offenburg Platz drei in der Tischtennis-Regionalliga vom Gegner erobert. „Das war überraschend klar“, sagte Jan Limbach, die Nummer drei des Aufsteigers. Er gewann seine Einzel gegen Noah Ziegelmeier (3:0) und Axel Lehmann (3:1) souverän.