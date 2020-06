Freibad Uchtelfangen : Traumwetter beim Anschwimmen in Sonnenborn

Traumwetter beim Anschwimmen in Sonnenborn

Uchtelfangen Das Anschwimmen bei 28 Grad Außentemperatur gestern im Freibad Sonnenborn durch Bürgermeister Armin König war ein voller Erfolg. Zehn Schwimmer waren bereits um 9 Uhr vor Ort. Insgesamt hatten sich 105 Personen vorab online angemeldet.

Immer wieder riefen die Besucher dem Verwaltungschef zu: „Danke, dass sie das möglich gemacht haben.“ Mit Zustimmung des Gemeinderates. König sagte: „Es war nicht so einfach, das Schwimmbad zu öffnen. Dank der großen Unterstützung durch meinen Mitarbeiter Volker John konnten wir das Bad öffnen. Es gelten allerdings besondere Regeln, denn der Besuch wird gemäß der Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geltenden Abstands und Hygieneregeln eingeschränkt sein.“ Geschwommen wird in zwei Blöcken, von 9 Uhr bis 13.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 19 Uhr. In der Zwischenzeit wird das Bad komplett geräumt. Der Leerraum dazwischen wird zur Desinfektion benötigt. Geöffnet sind Umkleide, WC, Schwimmerbecken, Nichtschwimmerbecken und Kleinkinderbecken.