Tischtennis Aufsteiger schnuppert gegen Spitzenreiter am Remis

Tischtennis-Regionalligist TTF Illtal hat am Doppel-Heimspieltag am vergangenen Wochenende einen klaren Sieg gegen einen Abstiegskandidaten gefeiert und eine knappe Niederlage gegen den Titelfavoriten kassiert. Am Samstag holte der Aufsteiger mit dem 9:1-Erfolg über das Kellerkind TTC Zugbrücke Grenzau II seinen fünften Sieg im siebten Saisonspiel. Einzig Jan Limbach verlor gegen Grenzaus Vincent Schwickert durch das 8:11 im fünften Satz seine Partie. Dagegen gaben sich Sid Naresh, Aaron Vallbracht und Lukas Wang keine Blöße. Nur Vallbracht musste gegen Toni Ramljak ebenfalls über fünf Sätze gehen. Er gewann den letzten aber mit 11:5.