Tischtennis Aufsteiger zählt sich zu den Besten der Liga

Derby-Zeit in der Tischtennis-Regionalliga Südwest, in der in dieser Saison mit dem TV Limbach und Aufsteiger TTF Illtal zwei saarländische Mannschaften spielen. In der letzten Partie der Vorrunde und des Jahres treffen die Clubs an diesem Sonntag um 11 Uhr in der Limbacher Schulturnhalle aufeinander. Die TTF Illtal belegen mit 11:5 Punkten den vierten Tabellenplatz. Ihr Rückstand auf Spitzenreiter ASV Grünwettersbach II beträgt vier Zähler. Die Limbacher bringen es auf 5:11 Punkte. Sie sind als Tabellensiebter punktgleich mit dem auf Relegationsrang acht liegenden FSV Mainz 05 II.