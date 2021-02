Fastnachtverein Die Ischele Theater und Faasend : Der Orden ist hier was ganz Besonderes

Es gibt 31 Fastnachtsvereine im Landkreis Neunkirchen. Zuzüglich der Neunkircher Karnevalsausschuss (NKA) als Dachverband über acht Neunkircher Vereine. Sie teilen sich auf in zwei Regionalbezirke: Neunkirchen-Sulzbachtal und Illtal. Auch für die Fastnachter ist die Pandemie-Zeit besonders schwer: keine Umzüge, keine Kappensitzungen. Aber die Fastnacht lebt dennoch. Deshalb stellen wir in unserer Serie die Vereine vor. Heute: die Ischele aus Wustweiler

Gegründet: 1956 durch Zusammenschlus Theaterverein und Volksbühne Wustweiler zur Laienspielgemeinschaft Wustweiler. Ursprünglich waren die Fastnachter eine Sparte des Vereins. Erste eigene Kappensitzung am 9. Januar 1967. 1972 Umbenennung der Sparte in Die Ischele. 2003 Umbenennung in Die Ischele – Wustweiler Theater & Faasend.

Weil die Kappensitzungen der Ischele nun einmal nicht so sind wie die aller anderen, verzichtet man, so erklärt Dominik Marx, hier gänzlich auf ein Prinzenpaar. Einen Elferrat samt Präsident – in persona Christoph Meiser – aber gibt es auch hier.

Aber nicht nur der Ursprung im Theater und der damit einhergehende Verzicht auf ein Prinzenpaar machen die Ischele anders als die anderen. Hier gibt es keinen Sessionsorden. Während die anderen Vereine Jahr für Jahr neue Orden entwerfen und ihren aktiven Mitgliedern und Senatoren bei – in normalen Zeiten – extra anberaumten Ordensverleihen überreichen, verzichtet man in der Wustweiler Fastnacht ganz bewusst darauf. Einen Orden haben die Ischele natürlich trotzdem – aber den muss man sich verdienen. Erst im fünften aktiven Bühnenjahr wird der Hausorden verliehen. Oder aber auch bei besonderen Verdiensten um den Verein. Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens werden auch schon mal derart bedacht. Wer es dann bis ins elfte Jahr schafft, der bekommt den 11er Orden. „Dadurch“, so sagt Marx, „wird bereits bei den Kleinen die deutliche Wertigkeit erhöht und es wird auf den Orden hingefiebert.“

Die Teilnahme am Rosenmontagsumzug in Illingen mit eigenem Wagen und Fußgruppe gehört zum Programm ebenso dazu wie gemeinsame Ausflüge und Wanderungen. „Deshalb ist der vereinsinterne Zusammenhalt sehr groß“, bestätigt Marx der SZ. Dass in diesem Jahr so gar nichts laufen kann, darüber sind die Wustweiler Fastnachter noch ein bisschen trauriger als alle anderen. Denn in der Session 2021/2022 feiern die Ischele ihr närrisches 5 x 11. Jubiläum. Festgemacht an der ersten eigenen Kappensitzung am 9. Januar 1967. „Dieses besondere Jubiläum“, bedauert Marx, „kann leider wegen Corona nicht so gefeiert werden, wie geplant, soll aber nächstes Jahr nachgeholt werden.“