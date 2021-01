Amateurfußball : Basisdemokratie beim SV Kerpen

Illingen Der SV Illingen hat sich nach der letzten Saison freiwillig in die Kreisliga zurückgezogen. Und verfolgt dort im Rahmen seines Neuanfangs ein ungewöhnliches Modell. Trainer und Team entscheiden gemeinsam, wer spielt.

Bei den Fußballern vom SV Kerpen Illingen wurden die Uhren in dieser Saison wieder auf null gestellt. In der vergangenen Spielzeit belegte die Mannschaft in der Bezirksliga Neunkirchen zum Zeitpunkt des Abbruchs wegen der Corona-Pandemie den 15. Tabellenplatz. Dieser Rang hätte eigentlich zum Klassenverbleib gereicht – doch die Illinger traten freiwillig den Gang in die Kreisliga A Theel an. Hier hat der Verein, der 2018 noch in der Landesliga an den Start ging, den Neuanfang eingeleitet.