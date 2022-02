Tanzshow in Illingen : Preisgekrönte Hip-Hop-Tänzer in der Illinger Illipse

In einer Tanz-Show zeigen Formationen TSC Blau Gold Saarlouis und weitere Hip-Hop-Gruppen des TanzS.A.L. ihr Können. Foto: Andreas Lauck

Illingen „Auftakt“ – mit Tanz S.A.L. heißt es am Samstag, 5. März, 19.30 Uhr, in der Illipse in Illingen. Die Formationen des TSC Blau Gold Saarlouis und weitere Hip-Hop-Gruppen des TanzS.A.L. (Studio Andreas Lauck) zeigen die Premieren der Choreographien für die Saison 2022. Unter ihnen sind die mehrfachen deutschen Jugendmeister L‘equipe, die Oberliga-Formation Camouflage und die Formation der 1. Bundesliga Performance. Außerdem werden Highlights der Solo- und Duo-Saison und Ausschnitte des Hip-Hop-Projektes „Urban Culture“ von Tamara Hoffeld auf der Bühne zu sehen sein.