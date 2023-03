„Altesbilder“ mit Brigitte Dill-Dufner und Christian Ege Wie die „Generation Ü“ Lücken schließt

Die Veranstaltung „Altersbilder neu denken“ entpuppte sich nach dem Auftakt in diesem Jahr bei der zweiten Vorstellung von besonderen Menschen als Plattform, bei der die Gäste außergewöhnliche Initiativen kennen lernen konnten, die für Ruheständler und Auszeiter von Interesse sein könnten. Brigitte Dill-Dufner und Christian Ege informierten während der beliebten Talkrunde, was man im Alter noch alles auf die Beine stellen kann. Barbara Wackernagel-Jacobs und Bürgermeister Armin König moderierten die Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Volkshochschule Illingen einmal in jedem Monat schon im zweiten Jahr stattfindet.