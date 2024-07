Talkreihe Altersbilder in Illingen Gesundheitskioske schließen Lücken

Thema des Abends waren die „Gesundheitskioske“, die dort bereits seit Jahren im ländlichen Raum aufgebaut wurden. Eingebettet sind sie in die regionalen Netzwerke für Gesundheit, Pflege und Versorgung der Stiftung Landleben. Barbara Wackernagel-Jacobs stellte die Fragen. „Mit den Gesundheitskiosken schließen wir regionale Versorgungslücken im ländlichen Raum Thüringens, weil beispielsweise kaum mehr Fachärzte in den ländlichen Regionen vor Ort angesiedelt sind und die Menschen bis zu einer Stunde Anfahrtszeit in Kauf nehmen müssen. Wir übernehmen die Koordinierung und Abstimmung mit Ärzten in der Region und die Terminvergabe mit Fahrdiensten zu weiter entfernt ansässigen Praxen oder Kliniken“, so Kaufmann.